Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 сентября 2021 года: +1842 новых случая COVID-19 и 11 смертей

Актуальная статистика по коронавирусу в Беларуси от Минздрава Фото: Инна КОРСАК

В телеграм-канале Минздрава была размещена статистика по коронавирусу на 9 сентября. За сутки было выявлено 1 842 пациента с положительным тестом на COVID-19.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 497 420 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 1 607 человек.

Всего в Беларуси на 9 сентября коронавирусной инфекцией переболели уже 488 341 пациент.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 11 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 3 882 пациента, - рассказали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 7 миллионов 965 тысяч 237. За последние сутки провели 21 588 тестов.

В Минздраве также проинформировали, что первую дозу вакцины против коронавируса получили уже более 1 732 000 человек, из них более 1 445 000 человек прошли полный курс вакцинации.

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