В доме знаменитой ткачихи из-под Малориты произошел пожар – сгорела вся ее коллекция, а сама она чудом спаслась

В доме знаменитой ткачихи из-под Малориты произошел пожар, она чудом спаслась. Фото: Facebook

Пожар вспыхнул в доме Народного мастера Беларуси Степаниды Степанюк, которая живет в деревне Доропеевичи Малоритского района. Об этом на своей странице Facebook сообщила заведующая отделом традиционной культуры Брестского областного общественно-культурного центра Лариса Быцко.

«Згарэла ўсё яе, і наша з вамі, багацце! – написала Лариса Быцко. – Натканыя рушнікі, посцілкі, наміткі, спадніцы-буркі. Згарэў Сцепанідзін строй, які выткала яна сабе на смерць. Сама Сцепаніда, якая перанесла не адзін інсульт і была ўжо фактычна прыкавана да ложка, выратавалася!»

Как уточнила Быцко, 85-летняя Степанида Степанюк смогла разбить головой окно и выползла через него во двор. В настоящее время она находится в доме своей дочери неподалеку.

«Застаўся толькі ордэн, якім ўганаравала яе творчая грамадскасць да 80-годдзя, а выканаў яго вядомы берасцейскі мастак-эмальер Мікола Кузьміч. І, разжаўшы кулачок, паказала яго, ордэн „За вернасць Бацькаўшчыне“» – раскрыла подробности Лариса Быцко.

Степанида Степанюк с детства увлекалась ткачеством. Одежду у нее покупали как деятели культуры, так и обычные белорусы.

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