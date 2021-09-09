Отборочный матч ЧЕ-2022 между женскими гандбольными сборными Беларуси и Германии перенесли из Минска

Отборочный матч ЧЕ-2022 женских гандбольных сборных Беларуси и Германии перенесли из Минска. Фото: pixabay

Поединок второго тура квалификации к женскому чемпионату Европы-2022 по гандболу перенесли из Минска. Матч состоится в немецком Трире. Так решила Европейская федерация гандбола, сообщает «Прессбол».

Причина переноса встречи из белорусской столицы – сложная логистика для команд после проведения игр стартового тура. В Минске сборные Беларуси и Германии сыграют в шестом туре, который назначен на 23-24 апреля.

По словам генсека Немецкого гандбольного союза Марка Шобера, это решение значительно упрощает организационные вопросы обеих команд.

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