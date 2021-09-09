Эпидемиолог назвала самый грозный симптом коронавируса

Самый опасный симптом COVID-19 – это одышка на фоне других респираторных проявлений. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Самый опасный симптом COVID-19 – это одышка на фоне других респираторных проявлений. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

– В этом случае следует немедленно обратиться к врачу, – добавила специалист, ее цитирует «РИА Новости».

В целом каких-то новых симптомов в последнее время не появилось, все признаки COVID-19 были описаны еще в прошлом году отметила эпидемиолог.

Напомним, что COVID-19 может протекать как бессимптомно, так и в тяжелой форме. Основные признаки коронавируса – это повышенная температура, сухой кашель, быстрая утомляемость.

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