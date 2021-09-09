«Приставил вилы зубьями к шее хозяйки»: под Молодечно мужчина напал с вилами на односельчанку

«Приставил вилы зубьями к шее хозяйки: в Молодечненском районе мужчина напал с вилами на односельчанку. Фото: МВД РБ.

В Молодечненском районе в деревне Раёвка 59-летний местный житель угрожал убийством своей соседке. Инцидент произошёл во дворе её дома, когда женщина занималась делами по хозяйству. Незваный гость пожаловал к пенсионерке с садовыми вилами в руках и грозился убить соседей, правда, поначалу только на словах. Но когда дебошир приставил вилы зубьями к шее хозяйки, последняя стала вырываться и громко звать на помощь. На помощь прибежал ещё один сосед, который выхватил садовый инструмент и стал успокаивать разбушевавшегося мужчину. Сельчанка поспешила закрыться в доме и позвонила в милицию, местному врачу и родственникам.

Первым нарядом на место происшествия прибыли участковые инспекторы Радошковичского отделения милиции. Буяна задержали по месту жительства в доме напротив. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, что, вероятно, вместе с личной неприязнью и стало причиной для его агрессивного поведения. Правоохранителям фигурант заявил, что ничего не помнит. Факт опьянения подтвердило освидетельствование.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества», максимальная санкция – до трёх лет лишения свободы. Известно, что подозреваемый ранее судим не был, однако не раз фигурировал в соседских разборках.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Эпидемиолог назвала самый грозный симптом коронавируса. COVID-19 может протекать как бессимптомно, так и в тяжелой форме

Отборочный матч ЧЕ-2022 между женскими гандбольными сборными Беларуси и Германии перенесли из Минска. Игра состоится в немецком Трире, по словам генсека Немецкого гандбольного союза Марка Шобера, это упрощает организационные вопросы обеих команд

В доме знаменитой ткачихи из-под Малориты произошел пожар – сгорела вся ее коллекция, а сама она чудом спаслась. 85-летняя Степанида Степанюк смогла разбить головой окно и выползла через него во двор

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 сентября 2021 года: +1842 новых случая COVID-19 и 11 смертей. Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на четверг, 9 сентября

Доллар и евро подешевели: курсы валют в Беларуси на 9 сентября. Российский рубль на торгах подрос

Россия экстрадирует брестчанина Вадима Дубойского: его обвиняют в массовых беспорядках в Беларуси. Адвокат планирует обжаловать это решение суда

Стало известно, когда в Минске завершится сезон фонтанов. На обслуживании у «Минскзелентроя» находятся 37 фонтанов

Турция отменила ПЦР-тест для въезда в страну детей младше 12 лет. Ранее непривитым туристам старше шести лет для въезда в Турцию нужна была справка об отрицательном результате ПЦР-теста