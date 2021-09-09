В Кремле начались переговоры Лукашенко и Путина. Кадр телеканала "Россия-24".

Президентский самолет Boeing 737-800 презимлился в Москве в 11 часов утра, встреча с Путиным была запланирована на 17:00. Еще накануне пресс-служба президента России объвила, что до встречи с Лукашенко Путин должен принять участие в заседании оргкомитета «Победа», а потом выступить по видеосвязи на саммите БРИКС. Так и случилось: встреча президентов Беларуси и России началась только в 18:05, чем до этого занимался Лукашенко – не сообщается.

По протоколу на переговоры заложено два часа, об этом сообщает российский телеграм-канал «Пул №3», который ведет политический обозреватель «Комсомолки» Дмитрий Смирнов. По плану вначале президенты будут общаться один на один, а потом проведут рабочий обед. А закончится все совместной пресс-конференцией обоих президентов.

Заявляется, что в ходе встречи стороны намерены обсудить двусторонние российско-белорусские отношения и ситуацию в Афганистане. Также глава МИД Беларуси Владимир Макей ранее сообщал, что подготовка 28 союзных программ и их реализация в рамках Союзного государства Беларуси и России – это главный вопрос встречи.

Ранее Песков заявил, что в ходе встречи Лукашенко и Путина не планируется подписание документов об интеграции двух стран. Подписание возможно в октябре - на Высшем Госсовете, который проведут президенты.

Напомним, перед встречей Путина и Лукашенко в Кремле обеззараживали воздух.

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