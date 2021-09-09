Видео: крупное ДТП на Притыцкого – перевернулись две легковушки, одна вылетела на газон

Крупное ДТП на Притыцкого – перевернулись две легковушки, одна вылетела на газон. Фото: Telegram-канал Koko_by

На улице Притыцкого произошло крупное ДТП, в результате которого опрокинулись две легковушки. Авария произошла вечером 9 сентября, об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Как видно на видео портала Onliner, один из автомобилей выехал из крайней правой полосы в среднюю, а затем развернулся обратно, в результате чего столкнулся с другой легковушкой. Из-за бокового удара один из автомобилей перевернулся и вылетел на газон. Одновременно с этим — после удара колес о бордюр — на боку оказалась машина такси.

– На улице Притыцкого, 150 произошло ДТП с опрокидыванием транспортных средств. На данный момент там работают сотрудники Госавтоинспекции и МЧС, – подтвердили факт ДТП в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате ДТП произошла остановка движения троллейбусов.

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