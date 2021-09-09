В Беларуси начинаются масштабные военные белорусско-российские учения «Запад-2021»: приехали 2500 российских солдат. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

С 10 по 16 сентября в Беларуси проходит финальная фаза масштабных военных белорусско-российских учений «Запада-2021». Финальная фаза учений пройдет на территории Беларуси и России с 10 по 16 сентября. Вероятно, за финальным днем учений будет лично наблюдать президент Беларуси Александр Лукашенко, как это было в 2017 году. В Беларуси для учений задействуют полигоны «Обуз-Лесновский», «Домановский», «Ружанский» и «Брестский». На территории Беларуси будет задействовано около 12 800 человек, в том числе около 2500 российских и до 50 казахстанских военных из состава КСОР ОДКБ (поучаствовать казахских военных пригласил накануне министр обороны Беларуси Виктор Хренин). Отмечается, что под действие Венского документа 2011 года подпадает порядка 6300 человек (от Беларуси –3,7 тысяч, от России – около 2,5 тысяч). Также будет задействовано 350 единиц бронетанковой техники: 140 танков, 110 пушек и ракетных систем, более 30 самолетов и вертолетов.

Церемония открытия учений состоялась на 230-м общевойсковом полигоне «Обуз-Лесновский» - это под Барановичами. В мероприятии приняли участие расчеты военнослужащих стран-участниц учения, офицеры министерств обороны и генеральных штабов вооруженных сил Беларуси и России, а также представители Казахстана из состава КСОР ОДКБ.

БУДЬ В КУРСЕ

Напомним, предыдущие учения «Запад» прошли в России и Беларуси в 2017 году. Тогда учения сопровождали скандалы. Во-первых, у многих политиков, включая европейских, появились опасения, что после учений в Беларуси могут остаться российские войска. Да и в целом учения не нравились в Европе. Во-вторых, многих удивил замысел учений. На западе Беларуси появилась вымышленная страна Вейшнория – прозападная. Которая вместе со своими партнерами хочет «раскачать лодку»: дестабилизировать обстановку на территории нашей республики и добиться ухудшения отношений между Минском и Москвой.

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