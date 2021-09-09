Вышел первый трейлер к новой «Матрице» - это самая ожидаемая киноновинка года.

Вчера, 8 сентября, вышел тизер к новой части легендарного фильма «Матрица». Пользователю предлагалось выбрать красную или снюю таблетку - в зависимости от выбора появится один из вариантов тизера. Напомним, в «Матрице» красная таблетка освободила Нео. Синяя таблетка заманила бы его в ловушку его ложной реальности.

Сегодня, 9 сентября появился первый полноценный трехминутный трейлер будущего фильма. Премьера четвертой части «Матрицы» запланирована на декабрь.

Напомним, первая «Матрица» стала хитом 1999 года. Ривз играет компьютерного программиста Нео, который освободился от Матрицы, потому что он был «Тем, кто мог манипулировать Матрицей». Режиссер последней части — Лана Вачовски.

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