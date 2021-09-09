Еще один Telegram-канал признан в Беларуси экстремистским. Фото: БелТА
Telegram-канал «Логойск для жизни», а также чат этого канала признаны экстремистскими с 9 сентября, об этом сообщили в Генпрокуратуре Беларуси.
– По заявлению прокуратуры Логойского района Telegram-чат «Логойск для жизни» и одноименный Telegram-канала признаны экстремистскими, – говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Также признана экстремистскими материалами информационная продукция канала «Логойск для жизни» в мессенджере Telegram.
Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Клип на песню «Баю-бай» брестской группы «Дай дарогу!» признали экстремистским
С 23 августа музыканты закрывают доступ к просмотру клипа (подробности).
Еще четыре Telegram-канала в Беларуси признают экстремистскими – по заявлению Генпрокуратуры
В список попали «Слуцкая мясорубка», «Мирный БГУИР Чат», «Пружаны гэта наш горад», «Пружаны/Пружана» (подробности).