Цена на газ в Европе достигла рекордных 680$ за тысячу кубометров.

Согласно информации лондонской биржи ICE, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах сегодня составила 680 долларов за 1 тыс. куб. м. Днем ранее цена газа в Европе превысила отметку в 670 долларов за 1 тыс. куб. м. По словам начальника департамента "Газпрома" Александра Иванникова, цены на газ в Европе в ближайшие дни будут держаться на этом же уровне, в настоящее время причин для снижения стоимости нет.

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