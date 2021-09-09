Фирма из Бреста за пять лет недоплатила налогов на три миллиона рублей

Фирма из Бреста за 5 лет недоплатила налогов на 3 миллиона рублей. Фото: Sb.by

В отношении шести должностных лиц одной из брестских фирм возбуждены уголовные дела за неуплату налогов, об этом сообщили в Комитете госконтроля Беларуси.

Как рассказали в ведомстве, брестская фирма занималось оказанием услуг кабельного телевидения и подключения к интернету. При этом в начале своей деятельности компания работала с соблюдением требований законов. С течением времени ее клиентская база расширялась, а выручка росла, как и суммы налоговых отчислений.

– Учредители и фактические собственники компании решили пойти на дробление бизнеса в целях занижения налоговой базы. Они инициировали регистрацию еще трех фирм, чтобы не платить налог на добавленную стоимость и налог на прибыль, – сообщили в КГК.

Там также отметили, что такая схема позволяла использовать упрощенную систему налогообложения. При этом за 2016–2021 годы в бюджет не поступило свыше трех миллионов рублей.

Для обеспечения возмещения ущерба на имущество шести подозреваемых наложен арест, проводится предварительное расследование.

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