«Все 28 интеграционных программ согласованы, а 1 декабря 2023 года будет подписан договор об объединении рынка газа»: переговоры Путина и Лукашенко в Кремле завершились

«Все 28 дорожных карт согласованы»: переговоры Путина и Лукашенко в Кремле завершились.

Утром 9 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Москву. Вечером начались переговоры с Владимиром Путиным. Около часа президенты разговаривали один на один, потом формат встречи перешел в рабочий обед – он длился 2,5 часа. А всего переговоры длились 3,5 часа. В полдесятого вечера переговоры завершились, и президенты вышли к прессе.

Владимир Путин сообщил, что все 28 дорожных карт об интеграции Беларуси и России согласованы.

А вот что сказал Лукашенко:

- Впору спросить наших критиков в Беларуси, которые очень много, критикуя меня и власть, кричали. Вот я хочу спросить у них, а у критиков нашей интеграции в России хочу поинтересоваться: и где вы видите здесь гирю на ноге России? Ничего плохого для народов Беларуси и России в этих программах нет и быть не могло. Все нацелено на рост благосостояния наших народов, - цитирует белорусского президента телеграм-канал «Пул Первого». - Что касается единой валюты, вопрос не в том, что Путин или Лукашенко тормозят эти процессы. Мы изучали эту проблему. И тогда Центральный банк России и наш Национальный банк в один голос попросили нас к этому вопросу пока не подходить. Мы с президентом отложили эту проблему в сторону. Но это не значит, что мы к ней не вернемся.

- Чтобы не пересказывать содержание рассмотренных документов, выделю самое главное в них. Это равные права для субъектов хозяйствования наших стран. Те самые равные условия, о необходимости которых различные представители Беларуси, в том числе я как Президент, говорим на протяжении многих лет. Это основа основ. Мы - полноправные партнеры", - констатировал Александр Лукашенко.

Вот другие итоги переговоров:

- Цена на российский газ для Беларуси на 2022 год сохранится на уровне 2021 года, по словам Путина.

- 1 декабря 2023 года будет подписан договор об объединении рынка газа России и Беларуси.

- Путин и Лукашенко поговорили о формировании единого оборонного пространства.

- Москва и Минск предусмотрели создание единого рынка нефти и нефтепродуктов, а также договор о едином рынке электроэнергии.

- По словам Путина, в документах речь идет об интеграции валютных систем, принципах взимания косвенных налогов, борьбе с терроризмом.

- Путин и Лукашенко обсудили формирование единого оборонного пространства России и Беларуси и обеспечение безопасности.

- Путин анонсировал восстановление объемов авиаперевозок между Россией и Беларусью на доковидный уровень. По его словам, до введения ограничений между Беларусью и Россией было больше 200 рейсов в неделю, а сейчас 36. Он заявил, что в планах — постепенно восстановить этот объем.

Лукашенко с Путиным договорились и о кредитах:

- Общий объем кредитов с сентября текущего года до конца 2022 составит около 630 миллионов долларов, — сказал Путин.

РФ и Беларусь переходят к единой промышленной политике, общему доступу к госзакупкам и госзаказу, заявил Путин.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Беларуси начинаются масштабные военные белорусско-российские учения «Запад-2021»: приехали 2500 российских солдат. Вероятно, за финальным днем учений будет лично наблюдать президент Беларуси Александр Лукашенко

«Я попросил вас подъехать, чтобы подвести итоги»: в Кремле проходят переговоры Лукашенко и Путина. Вот что известно к этому часу

«Приставил вилы зубьями к шее хозяйки»: под Молодечно мужчина напал с вилами на односельчанку. Когда дебошир приставил вилы зубьями к шее хозяйки, последняя стала вырываться и громко звать на помощь

Эпидемиолог назвала самый грозный симптом коронавируса. COVID-19 может протекать как бессимптомно, так и в тяжелой форме

Отборочный матч ЧЕ-2022 между женскими гандбольными сборными Беларуси и Германии перенесли из Минска. Игра состоится в немецком Трире, по словам генсека Немецкого гандбольного союза Марка Шобера, это упрощает организационные вопросы обеих команд

В доме знаменитой ткачихи из-под Малориты произошел пожар – сгорела вся ее коллекция, а сама она чудом спаслась. 85-летняя Степанида Степанюк смогла разбить головой окно и выползла через него во двор

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 сентября 2021 года: +1842 новых случая COVID-19 и 11 смертей. Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на четверг, 9 сентября

Доллар и евро подешевели: курсы валют в Беларуси на 9 сентября. Российский рубль на торгах подрос