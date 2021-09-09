Работница минского ломбарда записывала собственную бижутерию как драгоценности и зарабатывала. Фото: Credition.by

Минчанка, работая в ломбарде, записывала бижутерию как драгоценности, а деньги присваивала себе. О преступной схеме рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Женщина действовала следующим образом: оформляла залоговые билеты от клиентов ломбарда о приеме драгоценностей, но сдавала вместо них обычную бижутерию. Вырученные деньги оставляла себе.

За пять месяцев мошеннических действий она присвоила около 50 тыс. белорусских рублей. Факт хищения был вскрыт в ходе инвентаризации ломбарда.

Дело было раскрыто сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями Советского РУВД г. Минска. Заведено уголовное дело по факту присвоения либо растраты в особо крупном размере.

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