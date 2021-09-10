Россия снимает все коронавирусные ограничения на авиаперелетах с Беларусью

Путин сказал, что восстановление авиасообщения с Беларусью доковидного уровня должно произойти быстро. Фото: Сергей ГАПОН

Россией снимаются все доковидные ограничения в пассажирском авиасообщении с Беларусью, транслирует БелТА. Об том стало известно 9 сентября во время встречи президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Такое заявление сделал Путины, объяснив журналистам, что на переговорах эту тему не поднимали, но решение было накануне принято комиссией российского правительства.

- Принято решение снять все доковидные ограничения, касающиеся (пассажирского - Прим.) авиационного транспорта, - уточнил президент России.

Еще Путин высказал убеждение о том, что восстановление доковидного уровня авиаперелетов должно произойти быстро. Он напомнил, что до пандемии совершалось более 200 авиарейсов между Россией и Беларусью в неделю, а сейчас всего 36 авиаперелетов.

- Не думаю, что за два дня восстановится доковидный уровень. Это все зависит от рынка перевозок. Но полагаю, что восстановление произойдет быстро, - предположил Путин.

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