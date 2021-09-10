Лукашенко назвал тенденции к развалу Евросоюза

Лукашенко назвал тенденции к развалу ЕС. Фото: пресс-служба Кремля

О том, что в Евросоюзе существует «масса тенденций», которые ведут к развалу объединения, заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным, транслирует БелТА.

Кроме того, Лукашенко признался, что во время создания Союзного государства России и Беларуси страны ориентировались на пример ЕС. Однако, он заявил, что сегодня Евросоюз не является «лучшим примером».

- Там уже масса тенденций, ведущих к развалу, - объяснил он.

И далее назвал взаимную критику государств-членов ЕС одной и таких причин.

- Они друг друга уже в открытую критикуют. Мы не хотим повторить эти ошибки, - прокомментировал Лукашенко.

Также он заметил, что Беларусь и Россия хотят еще избежать ошибок, которые были допущены в Советском Союзе.

- Мы делаем определенные выводы, - указал он.

В свою очередь российский лидер подчеркнул, что Россия и Беларусь не преследуют цель «как можно быстрее выполнить ключевые положения Договора о создании Союзного государства». Путин уточнил, что на данный момент странами создана экономическая база взаимосотрудничества. А все остальные векторы являются «политической надстройкой».

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