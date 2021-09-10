Путин озвучил цену российского газа для Беларуси на 2022 год

Путин пообещал, что цена российского газа для Беларуси в 2022 году сохранится на уровне текущего года. Фото: Надежда БУТОВИЧ

По итогам встречи с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко российский лидер сказал о достигнутых договоренностях по энергоносителям. Так президент Российской Федерации Владимир Путин назвал цену российского газа для Беларуси на 2022-ый год, сообщила пресс-служба Кремля.

В целом Путин заметил, что на переговорах 9 сентября удалось достичь договоренность по вопросам ценообразования на российские энергоносители. Что, по его словам, является весьма чувствительным для белорусской стороны вопросом. Российский президент уточнил, что по газовой тематике велись длительные дискуссии, однако все же «взаимоприемлемые подходы» удалось выработать.

- Цена для Беларуси на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года, - пообещал Путин.

И, продолжая, заметил, что цена природного газа для Беларуси сохраниться на уровне 128,5 доллара за тысячу кубометром и указал что в Европе ее стоимость на рынке значительно поднялась и уже достигла 650 долларов за тысячу кубометров. А еще российский президент подчеркнул, что Россия не индексирует цену на газ для Беларуси, исходя из долларовой или рублевой инфляции.

Кроме того, он пояснил, что до 1 декабря 2023-го года должно состояться подписание документа о создании объединенного рынка газа в рамках Союзного государства.

- Еще предусмотрено заключение договора об объединении рынков нефти и нефтепродуктов, а также договора о едином рынке электроэнергии, - прокомментировал Путин.

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