Вот за что Лукашенко поблагодарил Путина, когда тот сказал, что «России это не касается»

Путин отказал в помощи по разрешение миграционного кризиса на границе Беларуси с ЕС. Фото: пресс-служба Кремля

В четверг, 9 сентября, во время пресс-конференции по итогам встречи президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным был задан вопрос о миграционных проблемах на границах Беларуси со странами Евросоюза, транслирует БелТА.

На вопрос белорусского журналиста о том, стоит ли ждать в ближайшем времени от Москвы и Минска совместных шагов по разрешению гуманитарного кризиса, российский президент ответил отрицательно. Так Путин заявил, что Россия не намерена оказывать какое-либо вмешательство в разрешение миграционного кризиса на границе Беларуси с Евросоюзом. Хотя и заметил, что некоторые из западных коллег и лидеров Европы призывали его к этому и просили о совместных действиях по решению миграционной проблемы.

- Ответ простой: это нас не касается. Это не наша граница, - однозначно ответил Путин.

И добавил, что решение должны искать между собой Беларусь и другие суверенные страны, на границах которых и возник кризис. Путин заметил, что решение проблемы необходимо искать, общаясь с официальным Минском.

- Хотите по-настоящему проблему решать - обращайтесь к белорусским властям на любом уровне и решайте проблему с соседним государством, - указал президент России.

А в продолжение темы Владимир Путин напомнил, что Россия вывозит и продолжит помогать с вывозом граждан третьих стран и даже Афганистана из этой страны. Он заметил, что делается это «не подпольно».

- Мы договариваемся с лидерами «Талибана» по отдельным категориям граждан и делаем это. Часть афганцев приходят на белорусско-литовскую или белорусско-польскую границу. Пускай там не только одни афганцы... Но выгоняют-то с территории европейских государств всех подряд, в том числе и афганцев! Я не понимаю этой логики, - удивился Путин.

В свою очередь Александр Лукашенко поблагодарил Путина за такую позицию России в миграционном вопросе.

- Пытаются решать эту проблему, предъявляя некие претензии руководству России, в том числе моему коллеге: вы, мол, повоздействуйте, надавите там на Лукашенко и так далее... Я ему благодарен за его позицию, которую он везде высказывает: есть в Беларуси руководство, есть власть - пожалуйста, решайте эту проблему, - пояснил Лукашенко.

Но и заметил, что Европейский союз и другие страны в ответ высказывают мнения о нелигитимности белорусских властей.

- Видите ли, они с нами разговаривать не могут, потому что то ли президент «нелегитимный», то ли власть не такая. А вот с талибами - это другое... Там они могут разговаривать и вести диалог, - заключил Лукашенко.

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