Закончили глубокой ночью: стало известно, сколько продлились переговоры Путина с Лукашенко

Переговоры Лукашенко и Путина продлились 7 часов. Фото: president.gov.by

Стало известно, что переговоры президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным начались 9 сентября, а закончили уже 10 сентября. Таким образом, переговоры заняли период времени длинною в 7 часов, сообщил телеграм-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе президента Беларуси.

- Вчерашняя встреча президентов плавно перетекла в день сегодняшний. Итого на таймере «Пула Первого» 7 часов, - сообщила пресс-служба.

Также подчеркивается, что пресс-конференция, которую Путин и Лукашенко провели около 22.00 часов вечера 9 сентября не была финальной точкой переговоров. Выйти к журналистам и прервать разговор президенты Беларуси и России решили для того, чтобы «журналисты долго не ждали». На момент пресс-конференции Лукашенко и Путин только успели обсудить программы Союзного государства.

- Рассказали, о чем договорились по программам, и продолжили общение, - пояснил телеграм-канал «Пул Первого».

В итоге встреча Лукашенко с Путиным закончилась только лишь ночью. По информации президентской пресс-службы - в начале второго.

- Говорят, это был очень хороший разговор. Много всего обсудили помимо программ, - добавили в пресс-службе.

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