Песков заявил, что до конца осени Путин прилетит в Минск

Лукашенко и Путин уже готовят шестую с начала года личную встречу. Фото: president.gov.by

Стало известно, что осенью 2021 года состоится еще одна личная встреча президентов России и Беларуси. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, транслирует ТАСС.

По словам Пескова, дата визита Владимира Путина в Минск осенью будет согласована по дипломатическим каналам. Причиной учащения встреч на высшем уровне пресс-секретарь российского лидера назвал то, что «в президентской администрации соскучились по очному общению, которое резко сократилось в период пандемии». И заявил, что у него нет сомнений в том, что визит Путина в Беларусь осенью 2021 года состоится.

- Я не сомневаюсь, что (осенью Путин в Минск. - Прим.) приедет. Думаю, что даты будут согласованы по дипканалам, - пояснил он.

Кроме того, Дмитрий Песков напомнил, что Лукашенко и Путин постоянно созваниваются. И заметил, что о дате осеннего визита президенты могут договориться и сами.

Напомним, если Путин приедет в Беларусь осенью 2021 года, то это станет шестой очной встречей с начала года. Ранее Лукашенко прилетал в Россию для встречи с Путиным в феврале, апреле, мае, июле и сентябре текущего года.

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