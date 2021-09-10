Глава «Росатома»: Готовность второго энергоблока Белорусской АЭС - 87%, ядерное топливо доставлено

Второй энергоблок Белорусской АЭС готов на 87%. Фото: Сергей ГАПОН

После посещения стройплощадки атомной станции генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил о 87% готовности второго энергоблока Белорусской АЭС, сообщает sb.by. И добавил, что российская сторона заинтересована, чтобы объект был вовремя введен в эксплуатацию.

- С пуском первого энергоблока Беларусь стала членом большой мировой атомно-энергетической семьи. Готовность второго энергоблока мы оцениваем в 87 процентов. И заинтересованы его вовремя ввести в промышленную эксплуатацию, - прокомментировал Лихачев.

Также глава российской госкорпорация заявил, что российской стороной будет делаться все возможное для наполнения сотрудничества с Беларусью «на многие годы вперед».

- Обозначены новые направления сотрудничества, связанные как с энергетическими и ядерными технологиями, так и с энергетическим применением. Мы готовы активно заниматься проектами, связанными с умной энергетикой, цифровыми решениями и научными исследованиями, - перечислил он.

В пресс-службе «Атомстроэкспорта» уточнили, что в ближайшее время завершится процесс «горячей» обкатки реакторной установки, что ознаменует готовность оборудования и систем второго энергоблока к этапу «физического пуска», который намечен на 2021 год.

По словам Лихачева, физический пуск предполагает загрузку в реактор ядерного топлива. Оно уже доставлено на площадку БелАЭС. После загрузки в реакторе начнется реакция, и он будет запущен на минимальной мощности.

В свою очередь премьер-министр Беларуси Роман Головченко добавил, что и Беларусь заинтересована в своевременном введении в промышленную эксплуатацию второго энергоблока Островецкой АЭС.

Также он упомянул, что белорусская сторона вместе с российскими коллегами выработала уже целый перечень «перспективных направлений сотрудничества в области атомной энергетики». Здесь он напомнил о создании на базе НАН Беларуси совместного центра ядерных и научных исследований, а также совместных лабораторий в области ядерной медицины, проектов по цифровизации объектов атомной энергетики и электросетевой инфраструктуры.

- Это не окончательный перечень тем, полагаю, - уточнил глава белорусского правительства.

И добавил, что между Беларусью и Россией подписана союзная программа по развитию атомной энергетики.

- Данная программа в перспективе предполагает заключение межправительственного соглашения по сотрудничеству в области транспортировки ядерных материалов и об обращении с отработавшим ядерным топливом, - указал Головченко.

Резюмируя, напомнил, что Беларусь работает над созданием единой государственной системы обращения с радиоактивными отходами и будет признательна России за консультации в этом вопросе.

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