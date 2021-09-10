Лукашенко после встречи с Путиным заявил о серьезных договоренностях: «Таких шагов мы еще не предпринимали»

Лукашенко заявил, что остался доволен итогами встречи с Путиным. Фото: president.gov.by

Во время встречи с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что договоренности, достигнутые с российской стороной, довольно серьезные, транслирует БелТА. Об этом он сказал в пятницу, 10 сентября, на следующее утро после встречи с Путиным.

Напомним, встреча Лукашенко с российским президентом продлилась 7 часов и затронула вторые сутки.

Говоря с главой российского СК, Александр Лукашенко выделил результативность недавней встречи с Путиным.

- Хорошие были вчера мероприятия на уровне президентов Беларуси и России, - сказал он.

А уточняя, заметил, что переговоры с российским лидером увенчались «очень серьезными договоренностями». За время последних лет сотрудничества, по его словам, такие шаги ранее не предпринимались.

- Мы о многом договорились, это очень серьезные договоренности. Таких шагов мы еще не предпринимали, как за эти три года подготовки и выдачи этих союзных программ, - прокомментировал Александр Лукашенко.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber -там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Песков заявил, что до конца осени Путин прилетит в Минск.

Лукашенко и Путин договорились о еще одной - шестой личной встрече в 2021 году (подробности).

«Все 28 интеграционных программ согласованы, а 1 декабря 2023 года будет подписан договор об объединении рынка газа»: переговоры Путина и Лукашенко в Кремле завершились.

Вот о чем договорились президенты России и Беларуси за 3,5 часа (подробности).

Вот за что Лукашенко поблагодарил Путина, когда тот сказал, что «России это не касается».

Во время переговоров 9 сентября речь шла о миграционном кризисе на границе Беларуси с ЕС (подробности).