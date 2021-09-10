На «Гродно Азоте» остановились два цеха: на предприятии назвали причину

«Гродно Азот» останавливает на ремонт два цеха. Фото: «Гродненский Химик».

Стало известно, что на «Гродно Азоте» в пятницу, 10 сентября, остановятся на ремонт два цеха, пишет корпоративное издание «Гродненский Химик».

На предприятии объяснили, что остановятся цеха аммиак-3 и карбамид-3. Причина - проведение капитального ремонта в цехах.

Над заводом «Гродно Азот» загорится факельная установка. Однако переживать по этому поводу не стоит. Так как при плановой остановке регламент предусматривает сжигание (утилизацию) горючих веществ в составе технологического газа на факельной установке.

- После освобождения всех стадий производства от горючих газов их сжигание на факельной установке прекращается, - напомнили на предприятии.

Также в «Гродненском Химике» подчеркнули, что из-за процессов на заводе нет какой-либо угрозы городу, экологии, жителям или работникам предприятия.

- Ремонтные работы в цехах будут проводиться на протяжении 25 суток, - уточнили на «Гродно Азоте».

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