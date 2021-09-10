Неудачный обгон под Зельвой – пострадали три человека. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В Зельвенском районе 9 сентября, в четверг, произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

- Удалось установить, что за рулем автомобиля «Ниссан» находился 22-летний водитель. На 100-м километре автодороги Р-99 «Барановичи - Пограничный - Гродно» при выполнении обгона водитель не убедился в том, что встречная полоса свободна, и при появлении машины съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся, - уточнили в ведомстве.

И добавили, что в результате случившегося водитель с травмой головы, 45-летний пассажир с травмой позвоночника и 47-летний пассажир с травмой грудной клетки были доставлены в больницу.

Неудачный обгон под Зельвой – пострадали три человека. Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В ГАИ УВД Гродненского облисполкома отметили, что все, кто ехал в машине, были пристегнуты ремнями безопасности.

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