Отец и сын из Витебска, которые уже год живут в посольстве Швеции в Минске, рассказали, что родных не видели год

«Родственников мы не видели год»: отец и сын из Витебска уже год живут в посольстве Швеции в Минске. Фото: dw.com

Отец и сын из Витебска, 47-летний Виталий и 29-летний Владислав Кузнечики, уже год живут в посольстве Швеции в Минске. 11 сентября 2020 года перелезли через забор на территорию посольства Швеции, где пытались скрыться от ОМОНа.

Они признаются: не думали, что ситуация затянется надолго.

- Если бы мы только знали, что все это вот так затянется надолго, то, конечно, рассматривали бы другой вариант. Нельзя сказать, что он был бы лучше, - признался Владислав в интервью изданию Deutsche Welle.

В шведском посольстве Владиславу и Виталию выделили комнату, где есть кровати, душ, туалет, стиральная машина, холодильник, мультиварка, посуда. Также есть инвентарь для занятия спортом.

- Нам покупают продукты, и еду мы готовим сами. Это большой плюс, так как время идет быстрее. У нас есть возможность выходить на свежий воздух в любое время. Скажу так, все условия для жизни есть. И отношения с сотрудниками посольства у нас хорошие. Правда, здесь не разрешен телевизор и компьютер, но у нас есть смартфон, - рассказал Владислав.

Ранее СМИ писали о том, что мужчинам необходимо медицинское обследование. У Владислава в 2019 году обнаружили злокачественное новообразование, также есть проблемы со зрением. Ему периодически нужно наблюдаться у врачей.

- Да, действительно, медицинская помощь нам нужна, но на данный момент вопрос решается, - отметил Владислав.

По его словам, с родными они не виделись уже год. В посольстве запрещены посещения и есть возможность общаться только по видеосвязи.

- Думаешь и переживаешь не о себе, а о них, чтобы они ни в чем не нуждались. Но помочь никак не можешь. Да, семье тяжело в финансовом плане, так как деньги зарабатывал я. За год мама и супруга успели переболеть коронавирусом, но они держатся. Дети очень скучают и каждый раз спрашивают, когда мы приедем домой, - рассказал Владислав.

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