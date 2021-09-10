Лукашенко рассказал, что Беларусь и Россия утвердят союзные программы в День народного единства. Фото: Telegram "Пул первого"

Интеграционные программы Союзного государства (СГ) России и Беларуси утвердят 4 ноября, когда в России отмечается День народного единства. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко.

В этот день пройдет заседание Высшего государственного совета СГ. Здесь завершится техническая работа над согласованием 28 программ интеграции, которые обсуждались на встрече Лукашенко и президента России Владимира Путина 9 сентября.

- В этом направлении уже начата серьезная работа. Надо перевернуть целый пласт внутреннего законодательства, чтобы приспособить к этим договоренностям, - сказал Лукашенко, его цитирует БелТА.

Добавим, что во время встречи с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным Лукашенко заявил, что договоренности, достигнутые с российской стороной, довольно серьезные.

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