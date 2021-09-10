В Гродно 47-летний мужчина во время конфликта с подростками размахивал ножом
Фото: Святослав ЗОРКИЙ
В центре Гродно 47-летний мужчина во время конфликта с подростками размахивал ножом. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.
- 47-летнему мужчине не понравилась компания подростков. Он высказался о молодежи нелицеприятно. Завязался конфликт. Мужчина достал нож и на протяжении некоторого времени размахивал им. Мужчину задержали сотрудники милиции, - прокомментировали в ведомстве.
И отметили, что в разговоре с правоохранителями мужчина рассказал, что ничего не помнит о произошедшем, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.
- В 2020 году мужчина уже дважды привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в УВД Гродненского облисполкома.
Действиям мужчины дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело по статье - Особо злостное хулиганство.
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