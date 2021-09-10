В Гродно 47-летний мужчина во время конфликта с подростками размахивал ножом Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В центре Гродно 47-летний мужчина во время конфликта с подростками размахивал ножом. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

- 47-летнему мужчине не понравилась компания подростков. Он высказался о молодежи нелицеприятно. Завязался конфликт. Мужчина достал нож и на протяжении некоторого времени размахивал им. Мужчину задержали сотрудники милиции, - прокомментировали в ведомстве.

И отметили, что в разговоре с правоохранителями мужчина рассказал, что ничего не помнит о произошедшем, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.

- В 2020 году мужчина уже дважды привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков и появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Действиям мужчины дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело по статье - Особо злостное хулиганство.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Кобрине на таксистку напали двое мужчин с ножом. Она отбилась и сломала нож.

Нападавшие – 26-летние граждане России. (подробности)

В Витебске мужчина гонялся за детьми и подростками с ножом.

Хулиган был в шаге от алкогольной комы. (подробности)

«За мной бегает дядя с ножом». В Новогрудке второклассница позвонила в милицию и сказала, что ее хотят убить.

На самом деле девочке ничто не угрожало, они с подругой решили пошутить. (подробности)