Центр Минска перекроют 11 и 12 сентября. Фото: pixabay

В Минске в предстоящие выходные 11 и 12 сентября состоятся День города и полумарафон, в связи с чем в центре города ограничат движение транспорта.

«В связи с проведением праздничных мероприятий с 6:00 11 сентября на участке проспекта Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей будет временно закрыто движение для всех видов транспорта», – предупредили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Там попросили водителей заранее с учетом этой информации планировать свой маршрут.

Что же касается воскресенья, 12 сентября, то в столице пройдет Минский полумарафон, центр города также будет перекрыт.

В воскресенье, 12 сентября, в столице пройдет Минский полумарафон Фото: Павел МАРТИНЧИК

«12 сентября в связи с проведением спортивно-массового мероприятия вводится временное закрытие движения транспортных средств на следующих участках улично-дорожной сети города: с 01:00 до 15:00 - пр. Победителей от пр. Машерова до ул.Немига. С 06:00 до 14:00 - ул. Ленина от пр. Победителей до пр. Независимости, пр. Независимости от ул. Ленина до ул.Янки Купалы, ул. Янки Купалы от пр. Независимости до ул. Максима Богдановича, ул. Сторожовская, пр. Машерова от ул. Сторожовской до пр. Победителей», – рассказали в ГАИ.

Кроме того, c 07:00 до 12:00 будет закрыто движение на следующих участках:

- пр. Независимости от ул.Ленина до ул.Бобруйской;

- ул. Володарского от пр. Независимости - ул. Карла Маркса;

- ул. Карла Маркса от ул.Володарского до ул. Энгельса;

- ул. Энгельса от ул.Карла Маркса до пр.Независимости;

- пр. Независимости от ул. Янки Купалы до пл. Победы, включая круговую транспортную развязку на пл. Победы;

- местный проезд пр.Независимости от ул.Киселева до ул.Коммунистической;

- ул.Коммунистическая от ул.Куйбышева до местного проезда пр. Независимости;

- ул.Куйбышева от ул.Коммунистической до ул. Янки Купалы;

- пр. Победителей от пр.Машерова до ул.Нарочанской;

- ул. Нарочанская от пр.Победителей до местного проезда пр.Победителей;

- местный проезд пр. Победителей от ул. Нарочанской до ул.Радужной;

- ул. Радужная от местного проезда пр.Победителей до пр.Победителей;

- пр.Машерова от пр.Победителей до ул. Заславской.

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