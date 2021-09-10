Белорусы смогут привиться китайской вакциной от коронавируса с 13 сентября. Фото: телеграм-канал Минздрава
В Министерстве здравоохранения рассказали, что белорусы смогут привиться китайской вакциной от коронавируса с понедельника, 13 сентября. И добавили, что вакцина была передана в регионы Беларуси. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале Минздрава.
- Специалисты предприятия «Белфармация» 9 - 10 сентября уже развезли основную часть груза в области. С понедельника, 13 сентября, все желающие смогут привиться китайской вакциной SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), которую разработала фармкорпорация Sinopharm, - рассказали в ведомстве.
И добавили, что в Брестскую область было передано около 150 тысяч доз вакцины, в Гомельскую - около 155 тысяч доз, в Гродненскую - около 110 тысяч доз, в Витебскую - около 125 тысяч доз, в Могилевскую - 110 тысяч доз, в Минскую - более 160 тысяч доз.
- В Минск было передано около 200 тысяч доз китайской вакцины, - уточнили в Минздраве.
Белорусы смогут привиться китайской вакциной от коронавируса с 13 сентября. Фото: телеграм-канал Минздрава
Напомним, что 5 сентября в Беларусь прилетел борт из Пекина. В нем находилось 1,5 миллиона доз вакцины против ковида Sinopharm. Беларусь получила 500 тыс. доз вакцины в качестве безвозмездной помощи, а еще 1 млн доз был закуплен по контракту.
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