Беларусь и Россия договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства Фото: Павел МАРТИНЧИК

Беларусь и Россия договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства. Об этом сказано в тексте совместного заявления премьер-министра Беларуси Романа Головченко и премьер-министра России Михаила Мишустина, сообщает агентство ТАСС.

- Стороны договорились о разработке новых и актуализации уже действующих межправительственных, межведомственных и других соглашений в области связи и информатизации, об унификации законодательств в области почтовой связи, о построении инфраструктуры сетей связи и об отмене роуминга на территории Союзного государства, - написано в заявлении.

Кроме этого, также предусматривается гармонизация использования электронных документов и электронной подписи, предоставление госуслуг в электронной сфере.

- У наших граждан должна быть возможность общаться. Для бизнеса также важна надежная связь. На территории Союзного государства стоимость роуминга будет минимальной, - отметил Мишутин, передает телеграм-канал Правительство России.

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