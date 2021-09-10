Беларусь и Россия согласовали совместный ответ на санкции Запада. Фото: БЕЛТА

Беларусь и Россия будут совместно действовать в ответ на санкции со стороны стран Запада. Такая договоренность достигнута по итогам встречи глав правительств двух стран - Романа Головченко и Михаила Мишустина, говорится в их заявлении.

Кроме того, стороны подтвердили свое намерение и дальше углублять интеграционные процессы в рамках Союзного государства.

«Главы правительств отмечают, что позитивному развитию Союзного государства, укреплению национальных экономик, решению жизненно важных для граждан РФ и Беларуси социальных задач препятствуют деструктивные, противоречащие международному праву действия ряда западных государств и структур. В этой связи согласованы совместные действия в условиях применения нелегитимных экономических санкций в отношении двух стран», - сказано в заявлении, его цитирует БелТА.

Также Беларусь и Россия намерены наращивать совместные усилия по углублению интеграционных процессов в рамках Союзного строительства. К примеру, страны продолжат реализацию всех основополагающих положений Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года, направленных на укрепление интеграции двух стран.

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