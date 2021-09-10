Головченко заявил, что реализация союзных программ с Россией даст рост ВВП Беларуси на 1 миллиард долларов. Фото: sb.by

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что реализация союзных программ с Россией даст рост ВВП Беларуси на 1 миллиард долларов. Об этом пишет агентство «Интерфакс-Запад».

- По нашим оценкам, только прямой эффект от реализации интеграционного пакета для Беларуси прогнозируется в росте ВВП примерно на 1 миллиард долларов. И это не считая дополнительных возможностей для белорусского бизнеса на российском рынке, которые планируется создать в ходе реализации мероприятий союзных программ, - отметил Головченко.

По словам премьер-министра, 10 сентября был сделан очередной очень важный шаг вперед на пути создания к 2024 году основ функционирования единого экономического пространства от Минска до Владивостока.

- В энергетической сфере была достигнута договоренность о поэтапном формировании объединенных рынков нефти, газа, электроэнергии, что выровняет уровень затрат на энергетику для российских и белорусских компаний. Также одновременно были достигнуты договоренности о комфортной цене, по которой в Беларусь будет поставляться природный газ в 2022 году, - подчеркнул Головченко.

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