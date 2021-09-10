Песков прокомментировал итоги переговоров Путина и Лукашенко 9 сентября

Путин и Лукашенко встретились в Москве 9 сентября. Фото: president.gov.by

Россия и Беларусь продолжат интеграцию в рамках Союзного государства с учетом интересов обеих стран. Такое заявление 10 сентября сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Интеграция, конечно, будет совершенствоваться, продолжаться в том виде, который будет наибольшим, наилучшим образом соответствовать интересам двух стран, - заявил представитель Кремля, его цитирует ТАСС.

По словам Пескова, в вопросе интеграции в целом нужен прагматичный и реалистичный подход.

- Вчера президент [РФ Владимир] Путин с президентом [Беларуси Александром] Лукашенко говорили, что нужен весьма прагматичный и реалистичный подход. Намечены задачи в практически доработанных и готовых к подписанию союзных программах. На этом мы и будем концентрироваться, это является главными задачами дальнейшего совершенствования интеграционных процессов, - пояснил Песков.

Он добавил, что речи о создании союзного парламента РФ и Беларуси нет. Тем временем вопрос введения единой валюты в Беларуси и России не обсуждается даже в перспективе, подчеркнул Песков.

Он рассказал также, что вопросы признания Крыма и организации прямых рейсов туда из Беларуси не обсуждались на переговорах Путина и Лукашенко в Москве. Как отметил Песков, Путин никогда не поднимает сам эти темы.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

Читайте также:

Беларусь и Россия согласовали совместный ответ на санкции Запада

Кроме того, стороны подтвердили свое намерение и дальше углублять интеграционные процессы в рамках Союзного государства (подробности).

Беларусь и Россия договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства

На территории Союзного государства стоимость роуминга будет минимальной (подробности).

Лукашенко рассказал, что Беларусь и Россия утвердят союзные программы в День народного единства

Ранее, во время встречи с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным, президент Беларуси заявил, что договоренности, достигнутые с российской стороной, довольно серьезные (подробности).