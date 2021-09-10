В МЧС прокомментировали «письмо» с просьбой к белорусам оставаться дома. Фото: pixabay

Информация о том, что МЧС просит белорусов оставаться дома, которая распространяется в мессенджерах, не соответствует действительности. Об этом сообщил телеграм-канал МЧС.

«Распространяемое по мессенджерам «письмо МЧС» (с большим количеством ошибок) в адрес Брестского областного управления, в котором даны рекомендации жителям «оставаться дома», является фейком», - говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что «подобные документы никем никогда не подписывались и не планируются к подписанию».

Напомним, что 10 сентября в мессенджерах начали появляться сообщения о том, что якобы в связи с проведением учений «Запад-2021» жителей Брестской области просят оставаться дома с 13 по 15 сентября с шести утра до десяти вечера, поскольку на полигонах региона запланировано проведение военных учений с широким применением радиоэлектронных и радиотехнических систем.

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