В Финансовый университет при Правительстве России в 2021 году поступило более 80 белорусов Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Финансовый университет при Правительстве России в 2021 году поступило более 80 белорусов. Об этом в эфире Смартпресс на Youtube сообщила проректор вуза Светлана Брюховецкая.

- Я сказала, что более 80, так как у нас сегодня, 10 сентября, последний день зачисления в аспирантуру. У граждан Беларуси также есть право и возможность поступления туда в 2021 года, - сказала проректор вуза.

Она отметила, что количество абитуриентов из Беларуси в этом году резко возросло.

- Соотношение бюджетной и платной формы обучения примерно 80 на 20: 80% абитуриентов поступают на бюджет, но также есть и те, кто поступают на платное, так как они знают свои перспективы и понимают, что это окупается. Так называемая инвестиция в себя, - сказала Брюховецкая.

Финансовый университет при Правительстве России является одним из ведущих старейших российских вузов.

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