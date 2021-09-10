Минчанин украл телефон и спрятал в лесу: не понял, как им пользоваться. Фото: pixabay

Житель Минска подобрал оставленный без присмотра смартфон и спрятал его в лесу, потому что не понял, как им пользоваться. Об этом сообщил Telegram-канал «Милиция Минска».

«Минчанка, совершив в магазине покупки, забыла возле камер хранения свой смартфон. Другой покупатель заметил оставленный без присмотра мобильный и забрал его. Придя домой, попытался вставить в телефон свою сим-карту, но не смог. 58-летний мужчина до этого не имел дела с современными гаджетами и не знал, где находится слот для сим-карты», – говорится в сообщении.

Мужчина по привычке попытался найти слот для сим-карты под задней крышкой. Для этого он вскрыл цельный корпус. Спустя некоторое время минчанин все же смог найти нужную деталь и активировать карту, но он не сумел пользоваться новой техникой и вернулся к кнопочному варианту.

«Оперативники Фрунзенского РУВД Минска быстро установили личность подозреваемого, однако сразу мужчина отрицал свою причастность к преступлению. Позже сознался: чтобы отвести от себя подозрение, положил не пригодившийся смартфон в металлическую коробку и спрятал ее в лесу», – рассказали подробности в милиции.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили в отношении него уголовное дело за кражу.

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