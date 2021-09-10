В Минтруда заявили, что в Беларуси достаточно вакансий для безработных граждан. Узнали, на какие вакансии особый спрос

В Минтруда заявили, что в Беларуси достаточно вакансий для безработных граждан Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что в Беларуси для безработных граждан достаточно вакансий. И добавили, что на 1 сентября 2021 года в качестве безработных в Беларуси состояли 7,6 тысяч человек – это на 23,9% меньше, чем на 1 сентября 2020 года. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства.

- Уровень зарегистрированной безработицы на 1 сентября составил 0,2% и по сравнению с 1 сентября 2020 года не изменился. При этом данный показатель в Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях составил 0,3%, а в Минске, Гомельской и Минской областях - 0,1%. Больше всего официально безработных граждан было зарегистрировано в Брестской области – 1,5 тысячи человек, меньше всего – в Минске. В столице было зарегистрировано 700 человек, - сообщили в Минтруда.

В ведомстве отметили, что вакансий для безработных граждан более чем достаточно.

- Так, на 1 сентября 2021 года были заявлены сведения о 93,4 тысячах свободных мест. Это на 20,5% больше, чем в 2020 году. На рынке преобладает спрос по рабочим профессиям – 66,4% от общего числа вакансий. Наибольший спрос по традиции в Минске – наниматели предоставили сведения о 22,7 тысячах вакансий. Таким образом, на 1 безработного в столице приходится более 30 вакансий, в Минской области – 20 вакансий, в Гродненской – 11, в Гомельской – 14, в Брестской и Могилевской – по 8 вакансий, в Витебской – 7, - уточнили в ведомстве.

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