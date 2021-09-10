Черногория с 14 сентября введет для туристов обязательное условие въезда – вакцинацию. Фото: pixabay

Въезд в Черногорию с 14 сентября местные власти разрешат только тем иностранцам, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает телеканал RTCG.

– Сертификат будет признаваться действительным только в том случае, если пройден полный курс прививок и со второй дозы прошло 14 дней, или 14 дней, если это вакцина, которая требует одной дозы, – отметила министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович, ее цитирует БЕЛТА.

Если турист не хочется соблюдать период самоизоляции, то ему придется показать отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позже 72 часов до въезда в Черногорию, или быстрый тест, со сроком не позднее 48 часов.

По информации Университета Хопкинса, с начала пандемии COVID-19 в Черногории выявили 120 149 случаев заражения коронавирусом. Скончались 1785 человек.

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