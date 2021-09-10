Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 10 сентября 2021 года: более 1800 новых случаев COVID-19 и еще 11 смертей

Актуальная статистика по ситуации с коронавирусом в Беларуси Фото: Инна КОРСАК

В телеграм-канале Минздрава была размещена статистика по коронавирусу на 10 сентября. За сутки было выявлено 1 859 пациентов с положительным тестом на COVID-19.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 499 279 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 1 529 человек.

Всего в Беларуси на 10 сентября коронавирусной инфекцией переболели уже 489 870 пациентов.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 11 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 3 893 пациента, - рассказали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 7 миллионов 988 тысяч 839. За последние сутки провели 23 602 тестов.

В Минздраве также проинформировали, что первую дозу вакцины против коронавируса получили уже более 1 744 000 человек, из них более 1 457 000 человек прошли полный курс вакцинации.

- Полный курс вакцинации в Брестской области прошли 178,7 тысяч человек, в Гомельской – 258,1 тысяч человек, в Гродненской - 149, 4 тысяч человек, в Витебской - 156,5 тысяч человек, в Могилёвской - 162, 8 тысяч человек, в Минской области - 173,3 тысяч человек, в Минске - 331,8 тысяч человек, - уточнили в ведомстве.

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