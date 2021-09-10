За участие в прошлогодних акциях протеста в Солигорске задержаны фанаты «Шахтера». Фото: МВД Беларуси.

- 9 сентября сотрудники минского областного управления ГУБОПиК задержали двоих 17-летних жителей Солигорска, которые в августе 2020 года в парке «Четырех стихий» участвовали в протестах, бросали камни, бутылки и стулья в милиционеров, сообщает МВД Беларуси. Сообщается, что молодые люди пользуются деструктивными Telegram-ресурсами и являются участниками праворадикальной околофутбольной группировки. Оба учатся в местном колледже.

Следователи признали парней подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному за организацию и участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также за насилие в отношении сотрудников милиции.

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