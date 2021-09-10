Житель Лиды получил пять лет колонии за угрозы представителям власти. Фото: Pexels

44-летний житель Лиды приговорен к 5 годам лишения свободы за оскорбление и угрозы в адрес президента и представителей власти. Об этом сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Как рассказали в прокуратуре, обвиняемый оставлял сообщения с угрозами в адрес президента и других представителей власти.

– В августе-сентябре 2020 года мужчина со своего мобильного телефона в чате Telegram-канала разместил публикации и оскорбительные комментарии в отношении президента, генерального прокурора, заместителя министра внутренних дел, председателей Вороновского и Лидского райисполкомов в связи с выполнением ими служебных обязанностей, – сообщили в прокуратуре.

Обвиняемый признал свою вину, ему назначили наказание в виде лишения свободы на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

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