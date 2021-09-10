«Белавиа» увеличивает частоту полетов в города России. Фото: БелТА

«Белавиа» увеличивает количество рейсов в российские города, информация об этом появилась на сайте национального авиаперевозчика.

Так, начиная с 21 сентября, белорусская авиакомпания будет выполнять два рейса в день в московский аэропорт Домодедово, а с 25 сентября количество рейсов увеличится до трех в день. Увеличивается и частота полетов в Шереметьево – дважды в день с 21 сентября.

С 21 сентября увеличится и количество рейсов в Санкт-Петербург – три раза в день.

В Ростов-на-Дону и Самару самолеты из Минска будут летать дважды в неделю с 26 сентября, в Екатеринбург – два рейса в неделю с 28 сентября, в Уфу и Казань - по 2 рейса в неделю с 29 сентября.

Подробнее ознакомиться с расписанием и тарифами можно на официальном сайте авиакомпании.

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