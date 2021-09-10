Зеленский допустил вероятность войны с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский допускает вероятность полноценной войны с Россией и считает, что это было бы "наибольшей ошибкой". Об этом он заявил в пятницу в ходе форума YES Brainstorming, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос модератора дискуссии о возможности полноценной войны с Россией, Зеленский заявил:

- Считаю, может быть.

В то же время президент уверен, что это было бы ошибочным вариантом развития событий.

- После этого никогда не будет существовать соседства России, Украины, Беларуси, - отметил он.

Напомним, украинские власти и ранее заявляли о некоей угрозе, которая якобы исходит со стороны России.

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