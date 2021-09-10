Николай Шкред назначен заместителем начальника Службы безопасности президента. Фото: president.gov.by

Заместителем начальника Службы безопасности президента назначен Николай Шкред, сообщили в пресс-службе президента.

Соответствующий указ №340 подписал президент Беларуси Александр Лукашенко 10 сентября.

Шкред сменил на этом посту Сергея Мигаса, который был освобожден от должности 10 августа 2021 года и занимал эту должность с 2018 года.

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