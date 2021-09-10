На финал шоу «Мисс Беларусь» приедет Лукашенко

Посмотреть на лучших белорусских красавиц вечером 10 сентября приедет Александр Лукашенко. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вечером 10 сентября 2021 года мы узнаем имя новой «Мисс Беларусь». Действующая обладательница этого титула Мария Василевич передаст ей корону. Победительница станет уже четырнадцатой красавицей, которой удастся примерить это украшение, ко многому обязывающее. Например, к участию в конкурсе «Мисс мира».

Телеграмм-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе президента Беларуси, анонсировал участие в церемонии Александра Лукашенко.

Накануне «Комсомолка» побывала на репетиции гала-шоу и посмотрела, что покажут президенту и белорусам. В жюри будет Оксана Федорова - «Мисс Вселенная-2002», ведущая вечерней детской программы «Спокойной ночи, малыши!».

А пока «Комсомолка» вспомнила судьбы всех предыдущих «Мисс Беларусь». Кто-то стал лучшей учительницей, кто-то – депутатом, кто-то – бизнесвумен, кто-то дизайнером, а кто-то – зоозащитницей.

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