Дмитрий Шевцов избран генеральным секретарем Белорусского Красного Креста. Фото: БелТА

Дмитрий Шевцов избран генсеком Белорусского Красного Креста на XXV съезде организации 10 сентября. Об этом сообщили в Белорусском обществе Красного Креста (БОКК).

Как сообщили в БОКК, на съезде председателем президиума Красного Креста избран Дмитрий Чередниченко, генеральным секретарем — Дмитрий Шевцов. Он сменил на этом посту Ольгу Мычко.

– В работе съезда участвовали 120 делегатов со всей республики. Одним из рассмотренных вопросов стало утверждение новой редакции устава и стратегии Белорусского Красного Креста на 2022–2025 годы, – сообщили в организации.

Кроме того, за многолетнюю поддержку деятельности Белорусского Красного Креста вручено 45 благодарственных писем, из которых 16 — партнерским организациям.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Николай Шкред назначен заместителем начальника Службы безопасности президента

Ранее этот пост занимал Сергей Мигас (подробности).

Александр Мосолов назначен первым заместителем начальника тыла Вооруженных Сил Беларуси

После освобождения от должности Александра Панферова эта вакансия оставалась открытой почти два месяца (подробности).