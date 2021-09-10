Общественные инспекторы на базе Комитета госконтроля появятся в Беларуси. Фото: БелТА

Общественные инспекторы Комитета государственного контроля появятся в Беларуси, об этом сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

Соответствующие указ № 339 подписал президент Беларуси Александр Лукашенко 10 сентября.

– В соответствии с документом на базе Комитета государственного контроля создается система общественных инспекторов, – сообщили в пресс-службе.

Выполнять функции общественных инспекторов смогут граждане Беларуси, достигшие 25-летнего возраста и обладающие моральными качествами, необходимыми для оказания содействия контролирующим органам.

Общественные инспекторы будут выполнять возложенные на них функции в свое свободное время.

Указом закреплено, что профсоюзы и другие общественные объединения смогут привлекать участников своих организаций к работе общественных инспекторов.

Руководить деятельностью инспекторов будет Комитет госконтроля.

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