Общественные инспекторы на базе Комитета госконтроля появятся в Беларуси. Фото: БелТА
Общественные инспекторы Комитета государственного контроля появятся в Беларуси, об этом сообщили в пресс-службе президента Беларуси.
Соответствующие указ № 339 подписал президент Беларуси Александр Лукашенко 10 сентября.
– В соответствии с документом на базе Комитета государственного контроля создается система общественных инспекторов, – сообщили в пресс-службе.
Выполнять функции общественных инспекторов смогут граждане Беларуси, достигшие 25-летнего возраста и обладающие моральными качествами, необходимыми для оказания содействия контролирующим органам.
Общественные инспекторы будут выполнять возложенные на них функции в свое свободное время.
Указом закреплено, что профсоюзы и другие общественные объединения смогут привлекать участников своих организаций к работе общественных инспекторов.
Руководить деятельностью инспекторов будет Комитет госконтроля.
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