Глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков написал заявление об увольнении.

- В связи с необоснованным грубым давлением Дмитрий Басков сегодня написал заявление об уходе из Федерации хоккея Беларуси. К спорту, к хоккею, к выполнению непосредственных обязанностей это решение не имеет никакого отношения — по сути Басков пошел на вынужденную меру, чтобы не навредить виду спорта. Напомним, на днях Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала Баскова на пять лет, этому решению якобы предшествовало некое десятимесячное расследование, но его мотивировочная часть выглядит нелепо и бездоказательно. Политическая подоплека решения из Швейцарии расстроила, но вряд ли удивила — ранее ИИХФ под давлением извне (это можно понять, если читать между строк комментарии на сей счет главы ИИХФ Рене Фазеля) перенес чемпионат мира из Минска в Ригу, — говорится в сообщении ФХБ.

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