В Гомеле с выставки сбежали коровы – для поисков привлекли МЧС и милицию

В Гомеле с выставки сбежали коровы. Фото: Pexels
Две племенные коровы сбежали из загона на выставке в центре Гомеля, их удалось обнаружить сотрудникам милиции, об этом пишет Sputnik со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома.
Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в Гомеле вечером 10 сентября, на фестивальной площадке «Мясмолфест» – мероприятие состоится в субботу, 11 сентября.
– Во время подготовки выставочных вольеров для крупного рогатого скота, расположенных возле Гомельского ледового дворца спорта, пропали две племенные коровы, – сообщили в УВД.
Как рассказали сотрудники местного сельхозпредприятия, коровы сбежали из вольера во время разгрузки.
Милиция и МЧС быстро обнаружили сбежавших животных, поймали и поместили обратно в загон.
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