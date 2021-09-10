В Гомеле с выставки сбежали коровы – для поисков привлекли МЧС и милицию

В Гомеле с выставки сбежали коровы. Фото: Pexels

Две племенные коровы сбежали из загона на выставке в центре Гомеля, их удалось обнаружить сотрудникам милиции, об этом пишет Sputnik со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в Гомеле вечером 10 сентября, на фестивальной площадке «Мясмолфест» – мероприятие состоится в субботу, 11 сентября.

– Во время подготовки выставочных вольеров для крупного рогатого скота, расположенных возле Гомельского ледового дворца спорта, пропали две племенные коровы, – сообщили в УВД.

Как рассказали сотрудники местного сельхозпредприятия, коровы сбежали из вольера во время разгрузки.

Милиция и МЧС быстро обнаружили сбежавших животных, поймали и поместили обратно в загон.

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