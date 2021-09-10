На границе с Беларусью Польша проводит свои военные учения «Рысь-21» в противовес «Западу-2021».

Военные учения «Рысь-21» начались 10 сентября на востоке Польши. В первом дне маневров в городе Нова-Демба (это Подкарпатское воеводство) принял участие министр обороны республики Мариуш Блащак, пишет ТАСС со ссылкой на польское оборонное ведомство. В учениях принимают участие 4 тысячи солдат - их перебросили из регионов на западе и севере страны.

В распоряжении военнослужащих - около тысячи единиц военной техники, в основном бронетранспортеры Rosomak. Задействованы также боевые машины пехоты BWP-1, которые представляют собой лицензионную копию советской БМП-1, самоходные минометы Rak, самоходные гаубицы Dana, а также зенитные комплексы Poprad и Hibneryt.

По словам министра Блащака, эти маневры - демонстрация готовности Польши на фоне проходящих у польских границ совместных белорусско-российских стратегических учений «Запад-2021».

- Мы готовы. Польская армия тренируется. Учения «Запад» - крупнейшие за 40 лет, но они проходят на разных полигонах, в том числе на белорусских. Один из них расположен в двух километрах от польской границы, - сказал он.

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